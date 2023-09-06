عادل الدمخي يسأل وزير الكهرباء عن أسباب إحالة الأطباء البيطرين الكويتيين للتقاعد

وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

ونص السؤال على ما يلي:

يوجد نقص حاد في الأطباء البيطريين الكويتيين في دولة الكويت عمومًا وفي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خصوصًا بسبب قلة الحوافز والرواتب المتدنية ومع هذا تُحيلهم الهيئة إلى التقاعد واستبدالهم بالوافد في مخالفة صريحة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017 بشأن الإحلال والتكويت والقانون رقم 103/2013 والذي ينص على أن خدمة الأطباء حتى عمر (75) سنة، وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

ما أسباب إحالة الأطباء البيطرين الكويتيين للتقاعد؟ جميع أسماء وعدد وأعمار الأطباء الوافدين العاملين في الهيئة سواء عن طريق التعيين أو العقود أو المشاريع مثل مشروع التحصينات والسل أو أي مشاريع أخرى أو أي طبيب استعين بخدماته لصالح الهيئة. عدد وأسماء الأطباء الكويتيين الذين تعينوا في الهيئة في آخر خمس سنوت. ما مدى احتياج الهيئة للأطباء البيطريين للسنوات الخمس القادمة؟ جميع اللجان في القطاع الحيواني، مع بيان أسماء وجنسيات ومؤهلات أعضاء اللجان. ما أسباب استبعاد الطبيب البيطري الكويتي من حملة الدكتوراه والماجستير من لجنة التراخيص الطبية والاكتفاء بالطبيب الوافد والملاحظ البيطري (دورة سنتين بعد الثانوية)؟ إدارة الصحة الحيوانية هي القلب النابض والمشغل للقطاع الحيواني في دولة الكويت وهي تختص بحماية الإنسان والحيوان من الأمراض الوبائية وهي تتعامل بشكل مباشر مع منظمة الصحة الحيوانية OIE في باريس وتستلم تقارير يومية بالحالة الصحية العالمية:

ما أسباب تكليف ملاحظ بيطري وترك الأطباء مع وجود فرق في الإمكانيات بين الملاحظ البيطري والطبيب؟

حديقة الحيوان تُعد من واجهات البلد ومقصداً للجميع سواء للكويتيين أو المقيمين أو الطلبة أو السياح:

ما أسباب إغلاق حديقة الحيوان منذ 2019؟

ما ميزانية حديقة الحيوان؟ مع بيان تفصيلي للميزانية من رواتب ومؤتمرات وغذاء ورعاية صحية منذ 2019.

أسماء وعدد وجنسيات الأطباء العاملين فعليًا وليس الإداريين في الحديقة.

عدد ونوع وأسعار الحيوانات التي نفقت في حديقة الحيوان آخر خمس سنوات، وتقارير اللجان المشكلة لبيان أسباب تفوق الحيوان.

ما أسباب السماح باستيراد الطيور المائية التي لا تعد من طيور الأمن الغذائي والتي ليس لها جدوى اقتصادية وتعد من أخطر الطيور لاحتضانها مرض انفلونزا الطيور ونشره للطيور الأخرى دون ظهور أي أعراض عليها وهي سبب رئيسي في دمار ثروة الدواجن؟