التائب هاني شمس

هاني شمس يسأل وزير الدولة لشؤون الشباب عن أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة عن صرف مكافآت تكريم اللاعبين المميزين

6 سبتمبر، 2023
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وجه النائب هاني شمس سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب.

ونص السؤال على ما يلي:

من المؤسف امتناع الهيئة العامة للرياضة عن صرف مكافآت تكريم اللاعبين المميزين الحاصلين على الميداليات المتنوعة في الدورات والبطولات الدولية رغم وجود لائحة لتكريم الرياضيين المتميزين في الألعاب الفردية والجماعية، وحرمان هؤلاء الأبطال خلال السنوات المالية من (2018) وحتى (2021) بحجة عدم وجود ميزانية بالهيئة لمنح المكافآت المستحقة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

  1. كشف بأسماء الأبطال الرياضيين الحاصلين على ميداليات في الدورات والبطولات الدولية منذ السنة المالية (2018) وحتى (2021)، على أن يتضمن الكشف الميدالية الحاصل عليها البطل الكويتي، ونوع الرياضة، والدولة التي أقيمت فيها البطولة، وسنة حصوله على البطولة الدولية.
  2. ما الأسباب التي منعت الهيئة العامة للرياضة من صرف مكافآت تكريم اللاعبين المتميزين الحاصلين على الميداليات في الدورات والبطولات الدولية منذ عام (2018) وحتى عام (2021)؟ وعلى فرض وجود مانع من الصرف بسبب عدم توفر ميزانية مخصصة لتكريم اللاعبين المميزين – فمن المسؤول خلال هذه السنوات عن عدم تضمين الميزانية وتخصيص مكافآت لهؤلاء الأبطال الذين حققوا إنجازات باسم الكويت ورفع اسمها خارجياً؟
  3. هل توجد آلية لتعويض هؤلاء اللاعبين الأبطال أصحاب الميداليات الذين حققوا إنجازات تستحق التكريم في الدورات والبطولات الدولية وفق لائحة تكريم اللاعبين منذ (2018) وحتى (2021)؟ إذا كانت الإجابة النفي فمن المسؤول عن هذا الإخفاق في التكريم؟ ولماذا يحرم البطل الكويتي من التكريم بسبب خطأ إجرائي من الهيئة العامة للرياضة.
المصدر
الدستور
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6 سبتمبر، 2023
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