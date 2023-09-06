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مرصد كوبيرنيكوس الأوروبي يرجح ان يكون 2023 أكثر الأعوام حرا على الاطلاق

6 سبتمبر، 2023
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سجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى لها حتى الآن على ما أفاد مرصد كوبرنيكوس الأوروبي الذي رجح أن يكون العام 2023 أكثر السنوات حرا على الإطلاق.

وقال المرصد إن “الموسم المؤلف من أشهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/أغطس 2023” الموازي للصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي “كان بأشواط الأكثر حرا على الاطلاق المسجل في العالم مع معدل حرارة وسطي عالمي بلغ 16,77 درجة مئوية”.

وقالت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي لوكالة فرانس برس “نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا”.

تعليقا على هذا التقرير قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إن “الانهيار المناخي قد بدأ”.

وأكد غوتيريش “يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري” مضيفا “المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض”.

وأوضح المرصد أن تموز/يوليو 2023 كان أكثر الأشهر حرا على الاطلاق وحل آب/أغسطس في المرتبة الثانية.

المصدر
أ ف ب
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6 سبتمبر، 2023
0 13 دقيقة واحدة

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