فريق المناظرات الكويتي يحقق المركز الأول بالدوحة

أحرز فريق مناظرات المدارس الكويتي اليوم الاثنين المركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية لأول مرة والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الفريق الكويتي (ازرق المناظرات) تصدر المركز الأول خلال التصفيات الأولى التي أقيمت في مركز مناظرات قطر بالدوحة ليتأهل إلى نهائي البطولة ويتواجه مع الفريق الأردني.

وشهدت المناظرة النهائية بين الفريق الكويت والأردني مناقشة قضية (تقسيم الطلبة على الفصول الدراسية على حسب القدرات الاكاديمية) حيث استطاع الفريق الكويتي اقناع لجنة التحكيم ليفوز بالمركز الأول في البطولة.

وقالت الطالبة جنان الشريف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اعلان نتيجة المناظرة “إنه من خلال تدريباتنا في الكويت والتعاون بين المناظرين والمدربين حققنا هذا اللقب” معربة عن سعادتها بتحقيق المركز الأول في البطولة دون خسارة.

وأكدت الشريف على قوة المنافسة بين الفرق المشاركة بالبطولة مشيرة الى نجاح الفريق الكويتي بتجاوز الفرق المنافسة بكل اقتدار سواء في النصف النهائي أو النهائي.

ومن جهته قال الطالب عبدالله الجيماز في تصريح مماثل ان تتويج اليوم هو تتويج لفترة التدريب الطويلة والاستعداد للبطولة مؤكدا أن الفريق الكويتي لم يخسر أي مناظرة منذ وصوله للدوحة وأن هذا الامر سبب لنا زيادة في المسؤولية.

وأضاف أن التدريب الجيد والشعور بالمسؤولية كانتا السلاح الذي أوصلنا للنهائي واعطانا دافعا لتحقيق المركز الأول في بطولة المناظرات امام الفريق الأردني ورفع اسم دولة الكويت عاليا في مختلف المحافل الدولية.

من جهته قال رئيس نادي مناظرات المدارس في دولة الكويت بدر الشطي إن الطلبة الذين تم اختيارهم لفريق المناظرة تم تصفيتهم من خلال برنامج دوري الابداع الشبابي التابع لهيئة العامة للشباب وادخالهم ببرنامج تدريبي لمدة ثلاثة أشهر ومن خلال هذا البرنامج تم تصفية المشاركين واختيار أربعة منهم.

وذكر أن الطلبة المختارون للمشاركة بالبطولة تم تدريبهم في مراكز الشباب التابعة للهيئة العامة للشباب منذ شهر يوليو الماضي لمدة يومين في الاسبوع حتى يتم تجهيزهم للبطولة والقدرة على التنافس مع بقية الفرق المشاركة والتركيز على نقاط القوة والضعف خلال المناظرة مع المنافس.

وأضاف أن الفريق استطاع تجاوز الفرق المنافسة في البطولة التي عقدت بمركز المناظرات بالدوحة دون خسارة لافتا انها لأول مره يفوز فريق كويتي بهذه البطولة ويحصد أيضا عضوان منه على جوائز فردية.

وأعرب الشطي عن سعادته بهذا الفوز واحراز المركز الأول وان هذا التتويج هو تتويج لدولة الكويت وللجهود الكبيرة التي بذلت على الفريق ليصل الى هذا المستوى متقدما بالشكر والتقدير لوزارة التربية والهيئة العامة للشباب ولكل من ساهم في مجال المناظرات في دولة الكويت.

من جهتها أكدت رئيس قسم الأنشطة الطلابية والجامعية في الهيئة العامة للشباب في تصريح مماثل حرص الهيئة على تقديم الدعم المادي والمعنوي والاهتمام بكافة الأمور المتعلقة برعاية الشباب لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وعبرت المجادي عن سعادتها بفوز الفريق الكويتي للمناظرات بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية في قطر مشيدة بالفريق وقدرته على المناظرة مع الفرق الأخرى التي لا تقل منافسة عن الفريق الكويتي.

وعلى مستوى الجوائز الفردية حصلت الطالبة جنان الشريف على المركز الثامن على أفضل متحدث فيما حصل الطالب عبد الله الجيماز على المركز الثاني كأفضل متحدث.

يذكر أن مركز مناظرات قطر عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وهو المنظمة الوطنية الوحيدة للمناظرات في قطر وقد تأسس في عام 2008 بهدف نشر ثقافة المناظرة في قطر والوطن العربي وعلى مستوى العالم إضافة لتطوير ودعم معايير الحوار والمناقشات المفتوحة والمناظرات في دولة قطر والعالم والارتقاء بها.