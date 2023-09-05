الداخلية: ضبط 104 مخالف لقانون الإقامة والعمل و9 أشخاص بتهمة ممارسة الرذيلة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن استمرار جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بالإنتشار الأمني على مختلف المناطق وتكثيف الحملات على المخالفين والخارجين عن القانون اسفر عن ضبط (104) مخالف من مختلف الجنسيات خلال حملة تفتيشية على (خيطان – الفروانية – جليب الشيوخ – بنيد القار – السالمية) و(9) أشخاص بتهمة ممارسة الرذيلة بمعهد مساج في السالمية، حيث تم احالة جميع المخالفين لجهة الإختصاص وذلك لاتخاذ اللازم بحقهم.

المصدر وزارة الداخلية