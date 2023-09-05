الموقوفين

الداخلية: ضبط 104 مخالف لقانون الإقامة والعمل و9 أشخاص بتهمة ممارسة الرذيلة

5 سبتمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن استمرار جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بالإنتشار الأمني على مختلف المناطق وتكثيف الحملات على المخالفين والخارجين عن القانون اسفر عن ضبط (104) مخالف من مختلف الجنسيات خلال حملة تفتيشية على (خيطان – الفروانية – جليب الشيوخ – بنيد القار – السالمية) و(9) أشخاص بتهمة ممارسة الرذيلة بمعهد مساج في السالمية، حيث تم احالة جميع المخالفين لجهة الإختصاص وذلك لاتخاذ اللازم بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
5 سبتمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي – الياباني

5 سبتمبر، 2023

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي

5 سبتمبر، 2023

الداخلية: البرجس يترأس اجتماع المجلس الأعلى للمرور السابع عشر

5 سبتمبر، 2023

“الداخلية” تبدأ بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الاجانب لوزارة المواصلات قبل المغادرة ابتداء من يوم غداً الأربعاء

5 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى