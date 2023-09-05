الشرطة الألمانية

إطلاق أعيرة نارية في محطة قطارات بألمانيا دون إصابات

5 سبتمبر، 2023
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كرت الشرطة الألمانية أن أعيرة نارية أطلقت في محطة القطار المركزية في مدينة فوبرتال مساء اليوم الثلاثاء دون وقوع إصابات.

وألقي القبض على شخص يُشتبه أنه هو الذي أطلق الأعيرة ويجري استجوابه حاليا مع استمرار البحث عن شخصين آخرين.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان “تشير النتائج الأولية إلى أن الأسلحة لم تكن من النوع شديد الخطورة”. وقال شهود إن أعيرة نارية أطلقت في الهواء عقب مشاجرة بين ثلاثة أشخاص في محطة للحافلات خارج محطة القطار قبل أن يهرب الثلاثة من المكان.

وأضاف البيان أن ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة وأن الشرطة تحقق في الأمر.

المصدر
رويترز
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5 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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