استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء استشهاد فتى فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من قرية (الزبيدات) في محافظة اريحا والاغوار بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة أن الشهيد هو الفتى محمد زبيدات (17 عاما) وأن قوات الاحتلال احتجزت الجثمان.

وزعم جيش الاحتلال ان قواته أطلقت النار على فلسطيني في الاغوار بعد تنفيذه عملية اطلاق نار قرب (الزبيدات) اسفرت عن اصابة جندي بجروح طفيفة.

وباستشهاد الفتى زبيدات ترتفع حصيلة ضحايا قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء بالضفة الغربية إلى شخصين حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (نور شمس) بمدينة (طولكرم) شمال الضفة الغربية.