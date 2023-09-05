فلاشينغ ميدوز: الأميركية غوف تسحق أوستابينكو وتبلغ نصف النهائي

بلغت الأميركية الشابة كوكو غوف الثلاثاء أول نصف نهائي في مسيرتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الاربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بفوزها الساحق على اللاتفية يلينا أوستابينكو 6-صفر و6-2.

وفرضت الاميركية المصنفة سادسة عالمياً هيمنتها على منافستها، المتوجة بلقب رولان غاروس عام 2017 والتي كانت أخرجت في ثمن النهائي حاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك، منذ البداية حتى النهاية، واحتاجت إلى ساعة و8 دقائق لتخرج فائزة.

قالت غوف البالغة 19 عاماً “إنه أمر رائع، أنا سعيدة للغاية… لقد خسرت العام الماضي في دور ثمن النهائي، لذا أردت هذا العام أن أقدّم أداء أفضل. لكن الطريق لم ينته بعد!”.

وتواجه غوف الفائزة من مباراة التشيكية كارولينا موخوفا (10) والرومانية سورانا كيرستيا (30) لمقعد في النهائي.

وضاعفت أوستابينكو ابنة الـ 26 عاماً الاخطاء المباشرة (36 مقابل 14 لغوف)، كما خسرت الاشواط السبعة الاولى قبل أن توقف زحف وصيفة بطولة رولان غاروس العام الماضي على ارسالها.

ووسط حرارة شديدة على ملعب آرثر آش، قدمت أوستابينكو أداء ضعيفا في مواجهة صاحبة الارض التي كسرت ارسالها ثلاث مرات في المجموعة الأولى، وحسمتها في 20 دقيقة حيث ارتكبت اللاتفية 15 خطأ مباشرا مقابل خطأين لغوف.

وسرعان ما واجهت أوستابينكو مشكلة في المجموعة الثانية، وتعرضت لكسر إرسالها في الشوط الأول. ومع ذلك، تمكنت أخيرا من كسر إرسال غوف في الشوط التالي، لكنها خسرت هذا الزخم في الشوط الثالث عندما كسرت غوف ارسالها للمرة الخامسة لتتقدم 2-1.

واستعادت غوف زمام المبادرة وأرسلت للمباراة والنتيجة 5-2، وحسمت الامور لصالحها.

وتابعت الاميركية “من الصعب جدا اللعب ضدها لأنه من الصعب أن تكون عدوانيًا. لذلك حاولت أن أكون اكثر عدوانية كلما استطعت، لكن في معظم الأوقات حاولت لعب كرات طويلة”.

وشددت غوف على أنها أقصر مباراة لها في البطولة، موضحة أنها سترى مع مدربها ما إذا كانت ستأخذ قسطًا من الراحة أو ستجري حصة تدريبية.

كما تأهلت غوف إلى الدور ربع النهائي من بطولة الزوجي مع مواطنتها جيسيكا بيغولا.