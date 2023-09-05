وزير الخارجية الأمريكي يؤكد للرئيس الفلسطيني دعم واشنطن للتدابير التي تعزز حرية وأمن الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعم واشنطن للتدابير التي تعزز حرية وأمن الفلسطينيين.

جاء ذلك عقب دعوة الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء للتدخل الفوري لوقف اقتحامات الاحتلال الاسرائيلي لمناطق بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي إن بلينكن تحدث هاتفيا مع الرئيس عباس وأعرب له عن “قلقه المستمر بشأن العنف المستمر في الضفة الغربية”.

وجدد التأكيد على “دعم الولايات المتحدة للتدابير الرامية إلى تعزيز الحرية والأمن وتحسين نوعية الحياة للشعب الفلسطيني”.

واضاف ان بلينكن وعباس ناقشا “دعمهما لحل الدولتين ومعارضة الإجراءات التي تهدد بقاء هذا الحل”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي “دعم الولايات المتحدة المستمر للسياسات التي تضمن الحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة قد قال في بيان في وقت سابق من اليوم إن الولايات المتحدة “تتحمل مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل” مشيرا إلى أن “ما تقوم به سلطات الاحتلال من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية سيقود الامور إلى طريق مسدود وخطير”.

ووفقا لبيان أبو ردينة اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم (نور شمس) في مدينة طولكرم بالضفة الغربية فجر اليوم وهو ما نجم عنه استشهاد شاب فلسطيني بالإضافة إلى إحداث دمار كبير في البنية التحتية.

وشهد عام 2023 سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات استهدفت مناطق عدة في الضفة الغربية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتسببت باستشهاد وجرح عدد كبير من الفلسطينيين وأحدثت دمارا واسعا في مناطقهم.