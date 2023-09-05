النفط يقفز مع تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج الطوعي لنهاية 2023

قفزت أسعار النفط اليوم الثلاثاء نحو اثنين بالمئة بعدما أعلنت السعودية وروسيا تمديدا جديدا لتخفيضات الإنتاج الطوعية، ليمتد أجل الخفض البالغ 1.3 مليون برميل يوميا إجمالا لثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر كانون الأول.

وبحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 1.44 دولار، بما يعادل 1.6 بالمئة، إلى 90.44 دولار للبرميل، متجاوزة مستوى التسعين دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر نشرين الأول 1.85 دولار، أو حوالي اثنين بالمئة، إلى 87.4 دولار للبرميل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن قرار الرياض تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا ستتم مراجعته شهريا للنظر في زيادة الخفض أو تعزيز الإنتاج.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد المملكة تخفيضات النفط الطوعية حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول.

كما مددت روسيا، العضو في تحالف أوبك+، تخفيضاتها الطوعية حتى نهاية العام.

وقررت روسيا، وهي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، تقليص صادراتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال تلك الفترة. وتخفض موسكو الإنتاج والصادرات بالتزامن مع السعودية، إلى جانب تخفيضات الإمداد الحالية التي يقوم بها تحالف أوبك+.