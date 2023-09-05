وزير التربية يجتمع مع قياديي الوزارة للإطلاع على استعدادات العام الدراسي الجديد

وزير التربية يجتمع مع قياديي الوزارة للإطلاع على استعدادات العام الدراسي الجديد

اجتمع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع مع قيادات وزارة التربية صباح اليوم بمكتبه وذلك للاطلاع على استعدادات الوزارة والمناطق التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023.

وتابع الوزير آخر الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية متمثلة في المناطق التعليمية من تجهيز المدارس وصيانتها وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات والوقوف عليها وتسهيلها في أسرع وقت.

وشدد المانع على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات استعداداً لاستقبال المعلمين والمتعلمين للعام الدراسي الجديد و العمل كأسرة واحدة والحرص على توفير بيئة تعليمية مناسبة ومتكاملة تحفز الطلاب على التحصيل الدراسي الإيجابي و الإبداع و الابتكار، للتعليم وتطوير المنظومة التعليمية في دولة الكويت.