الرئاسة الفلسطينية تدعو الادارة الامريكية الى التدخل لوقف عدوان الاحتلال بالضفة الغربية

دعت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء الادارة الامريكية إلى التدخل الفوري لوقف ممارسات وعدوان سلطات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات محذرة من ان الاوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الاسرائيلي.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة في بيان صحفي إن “الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل والتي كان آخرها العدوان الاسرائيلي فجر اليوم على مخيم نور شمس في طولكرم الذي ادى الى استشهاد شاب واحدث دمار كبير في البنية التحتية”.

وأضاف ابوردينة ان “ما تقوم به سلطات الاحتلال من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية سيقود الامور إلى طريق مسدود وخطير” مشددا على ان “كل هذه التحديات والممارسات العدوانية لن تغير موقف شعبنا وقيادتنا في الدفاع عن ارضنا ومقدساتنا”.

وحذر في هذا المجال من ان “استمرار هذه السياسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وارضه ومواصلة اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الاقصى بحماية جيش الاحتلال اضافة الى ارهاب المستوطنين واعتداءاتهم وغيرها من الاجراءات احادية الجانب سيكون لها تداعيات خطيرة جدا على الجميع”.

واضاف ان “شعبنا سيبقى متمسكا بثوابته الوطنية التي لن يحيد عنها مهما كانت الضغوط وان السلام والامن لن يتحققا للجميع دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه كما اقرتها الشرعية الدولية”.