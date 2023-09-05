النائب د.حمد المطر

حمد المطر يسأل وزير التعليم العالي عن قبول الطلبة الكويتيين في البعثات الطبية في الجامعات الإماراتية

5 سبتمبر، 2023
0 11 أقل من دقيقة

وجه النائب د. حمد المطر سؤالا إلى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

ونص السؤال على ما يلي:

قُبل بعض الطلبة الكويتيين في البعثات الطبية في الجامعات الإماراتية للعام الجامعي 2023/2024 من خلال بعثات وزارة التعليم العالي دون وضوح الآلية التي جرى فيها قبول البعض دون البعض الآخر من أبنائنا الطلبة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

  1. ما عدد المقاعد المخصصة للطلبة الكويتيين في الجامعات الإماراتية؟
  2. ما معايير قبول الطلبة الكويتيين في البعثات الطبية في الجامعات الإماراتية؟
  3. أسماء جميع المقبولين في البعثات الطبية في الجامعات الإماراتية للعام الجامعي 2023/2024.
  4. نسبة خريجي المدارس الحكومية إلى نسبة خريجي المدارس الخاصة من المقبولين.
  5. ما النسب التي حصل عليها المقبولون في دراستهم بالمرحلة الثانوية؟
المصدر
الدستور
الوسوم
5 سبتمبر، 2023
0 11 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

حسن جوهر: نستغرب عدم صدور بيان من الحكومة بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله عقب قرار محكمة عراقية بإلغائها

5 سبتمبر، 2023

رئيس مجلس الأمة يسأل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن الإجراءات الفعالة لتنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد وأسباب تراجع مؤشرات الكويت بهذا المجال

4 سبتمبر، 2023

جنان بوشهري: نرفض تقييد الحريات وفرض الرقابة الأمنية على اتصالات المواطنين

4 سبتمبر، 2023

حمد العليان: الوضع التعليمي يحتاج إلى انتفاضة شعبية ومؤتمر وطني ودعم السلطتين

3 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى