حمد المطر يسأل وزير التعليم العالي عن قبول الطلبة الكويتيين في البعثات الطبية في الجامعات الإماراتية

حمد المطر يسأل وزير التعليم العالي عن قبول الطلبة الكويتيين في البعثات الطبية في الجامعات الإماراتية

وجه النائب د. حمد المطر سؤالا إلى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

ونص السؤال على ما يلي:

قُبل بعض الطلبة الكويتيين في البعثات الطبية في الجامعات الإماراتية للعام الجامعي 2023/2024 من خلال بعثات وزارة التعليم العالي دون وضوح الآلية التي جرى فيها قبول البعض دون البعض الآخر من أبنائنا الطلبة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

ما عدد المقاعد المخصصة للطلبة الكويتيين في الجامعات الإماراتية؟ ما معايير قبول الطلبة الكويتيين في البعثات الطبية في الجامعات الإماراتية؟ أسماء جميع المقبولين في البعثات الطبية في الجامعات الإماراتية للعام الجامعي 2023/2024. نسبة خريجي المدارس الحكومية إلى نسبة خريجي المدارس الخاصة من المقبولين. ما النسب التي حصل عليها المقبولون في دراستهم بالمرحلة الثانوية؟