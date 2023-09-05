بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 10.24 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 10.24 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 24ر10 نقطة ليبلغ مستوى 11ر6933 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر159 مليون سهم عبر 9093 صفقة نقدية بقيمة 6ر37 مليون دينار (نحو 6ر114 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 21ر16 نقطة ليبلغ مستوى 27ر5672 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 في المئة من خلال تداول 8ر73 مليون سهم عبر 3302 صفقة نقدية بقيمة 4ر11 مليون دينار (نحو 7ر34 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 03ر20 نقطة ليبلغ مستوى 39ر7601 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة من خلال تداول 86 مليون سهم عبر 5791 صفقة بقيمة 2ر26 مليون دينار (نحو 9ر79 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 11ر16 نقطة ليبلغ مستوى 48ر5606 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 في المئة من خلال تداول 11ر61 مليون سهم عبر 2534 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 مليون دينار (نحو 9ر32 مليون دولار).

وكانت شركات (سنام) و(إيفا فنادق) و(بترولية) و(يوباك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(إيفا) و(أرزان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المصالح ع) و(أولى تكافل) و(الرابطة) و(معادن) الأكثر انخفاضا.