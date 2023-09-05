بلدية الكويت

البلدية: غلق 44 محل وتحرير 546 مخالفة في محافظة الفروانية خلال شهر اغسطس

5 سبتمبر، 2023
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أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام جولات تفتيشية بنطاق المحافظة التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية بمحافظة الفروانية خلال شهر اغسطس للتأكد من مدى الالتزام بشروط وضوابط البلدية .

وفي هذا السياق أوضح مراقب عام الاسواق بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية مشعل الديحاني بأن الاحصائية اسفرت عن غلق 44 محل اداريا وتحرير 546 مخالفة بعد الكشف على 765 محل بالإضافة الى عمل 29 امر صلح وازالة 722 اعلان مخالف بمختلف الاحجام.

وأشار الديحاني إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية وتنبيه اصحاب المحلات الالتزام بقوانين ولوائح البلدية حتى لا يتعرضون الى المخالفة .

المصدر
بلدية الكويت
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5 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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