البلدية: غلق 44 محل وتحرير 546 مخالفة في محافظة الفروانية خلال شهر اغسطس

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام جولات تفتيشية بنطاق المحافظة التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية بمحافظة الفروانية خلال شهر اغسطس للتأكد من مدى الالتزام بشروط وضوابط البلدية .

وفي هذا السياق أوضح مراقب عام الاسواق بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية مشعل الديحاني بأن الاحصائية اسفرت عن غلق 44 محل اداريا وتحرير 546 مخالفة بعد الكشف على 765 محل بالإضافة الى عمل 29 امر صلح وازالة 722 اعلان مخالف بمختلف الاحجام.

وأشار الديحاني إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية وتنبيه اصحاب المحلات الالتزام بقوانين ولوائح البلدية حتى لا يتعرضون الى المخالفة .