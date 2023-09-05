البرلمان العربي يشيد بإعلان المملكة العربية السعودية تأسيس المنظمة العالمية للمياه

أشاد (البرلمان العربي) اليوم الثلاثاء بإعلان المملكة العربية السعودية تأسيس (المنظمة العالمية للمياه) معتبرا أنها “خطوة هامة لتضافر الجهود العربية والدولية لحماية الأمن المائي” لاسيما ان الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والدولي.

وثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان توجيهات القيادة السياسية بالسعودية في تأسيس منظمة عالمية للمياه يكون مقرها الرياض.

وقال العسومي ان هذه المنظمة ستساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة التي تعانيها العديد من دول العالم جراء شح المياه.

واشار الى انها تمثل إضافة جديدة للدور المحوري الذي تلعبه المملكة على المستوى العربي والإقليمي والدولي لإيجاد حلول عملية للأزمات التي تواجه المنطقة بالاضافة الى دورها الرائد في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة التغير المناخي.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن أمس الاثنين تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف الى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية وانطلاقا مما قدمته على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية.