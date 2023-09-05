الإمارات تتعهد بتقديم 4.5 مليار دولار لمشاريع الطاقة النظيفة في أفريقيا

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي هذا العام، بتقديم 4.5 مليار دولار لمساعدة الدول الأفريقية على تسريع مشاريع الطاقة النظيفة.

وقالت رئاسة مؤتمر “كوب 28” في بيان إن شركة “مصدر” للطاقة النظيفة في أبو ظبي، و”صندوق أبو ظبي للتنمية”، و”الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي وكالة ائتمان الصادرات في البلاد، وشركة “أيميا باور” (AMEA Power)، وهي شركة للطاقة المتجددة مقرها دبي، ستقدم هذه الأموال.

قد تحتاج أفريقيا إلى زيادة بنحو عشرة أضعاف لتمويل التكيف مع التغير المناخي إلى 100 مليار دولار سنوياً لمساعدتها على تعزيز بنيتها التحتية وحماية زراعتها من تغير المناخ، بحسب المركز العالمي للتكيف. وبينما تنتج القارة حوالي 4% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، فإن دولها من بين الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

قال سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر “كوب 28″، في قمة المناخ الأفريقية يوم الثلاثاء: “ستعطي المبادرة الأولوية للاستثمارات في البلدان في جميع أنحاء أفريقيا مع استراتيجيات انتقالية واضحة وأطر تنظيمية معززة وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء”.

يأتي إعلان الجابر عن الاستثمار في القارة قبل أشهر من انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ التي يتولى رئاستها. تعرض الرئيس التنفيذي لشركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) التي تحتل المرتبة الثانية عشر من حيث إنتاج النفط والغاز في العالم، لانتقادات من قبل نشطاء المناخ. أرسلت أكثر من 400 مجموعة بيئية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقول فيها إن عمل الجابر “يهدد شرعية وفعالية” المؤتمر.

ستعمل منصة الاستثمار “أفريقيا 50” (Africa50) التابعة لبنك التنمية الأفريقي كشريك استراتيجي للمساعدة في تحديد المشاريع الأولية، وفقاً للبيان.

تفاصيل التمويل:

سيقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار.

ستوفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات 500 مليون دولار لتقليل المخاطر وإطلاق الفرص أمام رأس المال الخاص.

تتعهد “مصدر” بتقديم ملياري دولار، وستقوم بتعبئة 8 مليارات دولار إضافية لتمويل مشاريع تهدف إلى توفير 10 غيغاوات من الطاقة النظيفة في أفريقيا بحلول عام 2030.

ستساعد “أيميا باور” في تمويل مشاريع بقدرة 5 غيغاوات من الطاقة المتجددة في القارة بحلول عام 2030، وحشد 5 مليارات دولار، منها مليار دولار من الاستثمارات في الأسهم، و4 مليارات دولار من تمويل المشاريع.