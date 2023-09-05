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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في طولكرم

5 سبتمبر، 2023
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (نور شمس) بمدينة (طولكرم) شمال الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان الشاب عايد ابوحرب (21 عاما) استشهد جراء اصابته برصاص الاحتلال في الرأس.

وقال مصدر محلي ان قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم ونشرت القناصة على اسطح المباني ودمرت جرافاتها جزءا من البنية التحتية ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجيش الاحتلال الذي اطلق الرصاص الحي.

المصدر
وكالات
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5 سبتمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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