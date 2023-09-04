كاراسكو ينتقل من أتليتكو مدريد إلى الشباب السعودي

كاراسكو ينتقل من أتليتكو مدريد إلى الشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع البلجيكي يانيك كراسكو قادما من صفوف أتلتيكو مدريد.

ونشر الشباب فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” فيديو للجناح البالغ من العمر “30 عاما” مع عبارة: مهما كثرت الأقاويل، كاراسكو أصبح أسدا.

وخاض كراسكو 266 مباراة مع أتلتيكو مدريد، أحرز 47 هدفا وساهم في صناعة 45 هدفا أيضا، وحقق مع النادي الإسباني لقبي الدوري الإسباني وكأس أوروبا.

وبدأ الوافد الجديد إلى الشباب مسيرته في بلجيكا قبل الانضمام إلى موناكو الفرنسي ثم أتلتيكو مدريد وتخلله فترته مع النادي الإسباني تجربة إعارة في الدوري الصيني.