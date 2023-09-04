الموقوف

الداخلية: ضبط مقيم من الجنسية الأفريقية بتهمة النصب والإحتيال عن طريق ايهام الأشخاص بممارسة اعمال السحر والشعوذة

4 سبتمبر، 2023
0 11 أقل من دقيقة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لضبط وردع المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة مكافحة جرائم المال من ضبط مقيم من الجنسية الأفريقية بتهمة النصب والإحتيال عن طريق ايهام الأشخاص بممارسة اعمال السحر والشعوذة واستغلالهم مادياً، وتم احالة المتهم والمضبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
4 سبتمبر، 2023
0 11 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

122 من موظفي “الخارجية” المنقولين إلى السلكين الدبلوماسي والقنصلي يؤدون اليمين القانونية

4 سبتمبر، 2023

الداخلية: ضبط ثلاث شبكات لممارسة الرذيلة و19 متهم رجلاً وامرأة من جنسيات آسيوية في السالمية

4 سبتمبر، 2023

مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

4 سبتمبر، 2023

فريق مناظرات المدارس الكويتي يحقق المركز الأول بالدوحة

4 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى