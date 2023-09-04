الداخلية: ضبط مقيم من الجنسية الأفريقية بتهمة النصب والإحتيال عن طريق ايهام الأشخاص بممارسة اعمال السحر والشعوذة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لضبط وردع المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة مكافحة جرائم المال من ضبط مقيم من الجنسية الأفريقية بتهمة النصب والإحتيال عن طريق ايهام الأشخاص بممارسة اعمال السحر والشعوذة واستغلالهم مادياً، وتم احالة المتهم والمضبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه

المصدر وزارة الداخلية