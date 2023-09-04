122 من موظفي “الخارجية” المنقولين إلى السلكين الدبلوماسي والقنصلي يؤدون اليمين القانونية

شهد ديوان عام وزارة الخارجية اليوم الاثنين مراسم أداء قسم اليمين القانونية لـ122 من موظفي الوزارة المنقولين من الوظائف المدنية إلى كادر السلكين الدبلوماسي والقنصلي بموجب القرار الوزاري رقم 128/2023 الصادر بتاريخ 18 ابريل 2023 وتنفيذا للمادة 20 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.

وأدى هؤلاء قسمهم أمام وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح الذي هنأ أخواته وإخوانه الدبلوماسيات والدبلوماسيين الجدد لاجتيازهم البرنامج التدريبي والأكاديمي الذي أداره معهد الشيخ سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي.

وأعرب وزير الخارجية عن بالغ الاعتزاز بانضمامهم إلى السلك الدبلوماسي وعن ثقته بأن الدبلوماسيات والدبلوماسيين الذين أدوا القسم اليوم سيبرون به وسيلتزمون روحا ونصا بمضامينه وموجباته إخلاصا للوطن والأمير وإلتزاما بالقوانين واللوائح والقيم الوطنية النبيلة ومبادئ وثوابت الدبلوماسية الكويتية وحرصا على خدمة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج ووضع اسم دولة الكويت نصب أعينهم. ووجه الدبلوماسيات والدبلوماسيين نحو تأدية الواجب بكل مهنية وإتقان والعمل بجهد دؤوب وتوظيف ما تلقونه من معلومات وخبرات في مهاهم العملية وحثهم على تمثيل دولة الكويت في الخارج التمثيل المشرف من أجل رفع شأنها في جميع المحافل الدولية والمحافظة على ما جبل عليه أهل الكويت من خصال حميدة.

وشدد على ضرورة اليقظة والحذر في عملهم في ظل التحديات العديدة التي سيواجهونها في ميادين العمل وما تشهده الساحة السياسية إقليميا ودوليا.

وتمنى لهم المزيد من النجاح والتوفيق في خدمة الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

وفيما يلي أسماء موظفي الوزارة المنقولين من الوظائف المدنية إلى كادر السلكين الدبلوماسي والقنصلي الـ122 هم:



1 وفاء محمد موسى البكر

2 محمد عبدالوهاب الحمود العبدالوهاب

3 غانم عبدالمحسن غانم الغانم

4 سندس يوسف عبدالله العنيزي

5 نجود يوسف محمود الميعان

6 غيداء يوسف عبدالله فضاله

7 شيخه ناصر حمد الوقيان

8 مها سامي محمد الكليب

9 حنان سليمان حمد السلطان

10 اقبال فهد يوسف الغانم

11 منى عبدالله علي الشويع

12 شيخه عيسى عمر العتيق

13 مها عبدالله حماد الصيفي

14 لولوه سعود عبدالعزيز الرشيد

15 نوره مساعد عبدالعزيز الرباح

16 فرح محمد محمود العوضي

17 فيصل محمد عباس المطوع

18 عنود علي عبدالله الصالح

19 عبدالعزيز سعود فرهود العتيبي

20 الشيماء محمد عباس الغضبان

21 ابرار جاسم محمد الميعان

22 فجر عادل منصور البعيجان

23 امينه جمال يوسف الدواس

24 زهراء عبدالهادي عبدالحميد الصالح

25 اسيل خالد زيد الشهاب

26 ثامر فيصل عجلان العنزي

27 عزيزه سعود عبدالرزاق الخالد

28 شيخه خالد عبدالله الانصاري

29 ريهام يوسف سالم الوهيب

30 عبدالرزاق محمد محمود الفيلكاوي

31 فلاح أحمد عبدالله الفلاح

32 فيصل عبدالوهاب جاسم الصميط

33 غازي فيصل عبدالعزيز المرشد

34 حصه عبدالله إبراهيم الفيلكاوي

35 مهنا محمد جابر المهنا

36 إبراهيم بدر سالم الزايد

37 فهد راشد هدروس البذالي

38 لولوه حمد عبدالله الرومي

39 خالد حمد راجح المخيال

40 شريفه طارق محمد بوخضور

41 نوره محمد فهد الشايجي

42 بدر فهد عبدالرحمن الجاسر

43 عبدالله فهد عبدالله السعيدي

44 ضاري عبدالله علي اظبيه

45 لطيفه خالد صقر الغانم

46 حصه صلاح علي حمادي

47 خالد عبداللطيف عبدالرحمن الياقوت

48 محمد علي محمد السبيعي

49 شمايل عبدالله دعيج الخالدي

50 فاطمه مساعد يعقوب اللوغاني

51 عبدالله يعقوب يوسف بوعباس

52 دلال يوسف أحمد الماص

53 نور خالد مطلق الدويله

54 عبدالله محسن حمد المخيال

55 علياء علي عبدالعزيز القطيفي

56 فهد عبدالله أحمد الرياحي

57 ريم يوسف سلطان السالم

58 عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن السلوم

59 عبدالله مزيد محمد الحسيني

60 سليمان ثامر إبراهيم السيار

61 أحمد عادل فهد الرقم

62 فيصل أحمد أحمد الفوزان

63 ضحى عبدالرحمن خليفه الريش

64 هبه عبدالعزيز خالد المخيزيم

65 هبه صباح ناصر صباح الصباح

66 أسماء وائل محمد الحساوي

67 روان سعد محمد الوسمي

68 رحيق جاسم محمد العباد

69 زين عبدالعزيز سعود العبدالرزاق

70 نوره عبدالله أحمد الأحمد

71 بشاير أحمد سيد عبدالمحسن الرفاعي

72 خالد نايف رميح المطيري

73 عبدالرحمن محمد عبدالعزيز القديري

74 مشعل عبدالعزيز خلف الخلف السعيد

75 أحمد علي فلاح العلي

76 جمال عبدالرحمن حمود العتيبي

77 لولوه سعود عبدالعزيز الراشد

78 عبدالله حسين علي العبيد

79 عجيل حمد أحمد الأحمد

80 مها جمال ناصر الطخيم

81 فيصل نصار سطام الخمسان

82 سامي طلال سوعان العنزي

83 خالد خليفه دهيسان بوشيبه المطيري

84 روان بدر محمد بوقمبر

85 سعد محمد سعد النويف

86 فضه نايف فيصل الدويش

87 عبدالعزيز محمد صالح الذويخ

88 أسماء عبدالله احمد الحجي

89 زياد عبدالرحمن محمد ابوحيمد

90 محمد باني سعد دخنان الرشيدي

92 روان عصام علي الملا

93 فجر اسامه عبدالرحمن الجسار

94 طيبه صلاح عبدالله المضف

95 عبير عدنان سيف الخوالد

96 ايلاف عبدالرحمن خليفه الريش

97 اروى خالد جاسم العميري

98 موضي عبدالله محمد الخلف

99 فهد عبدالله صالح العجيل

100 هيا صالح حمد الإبراهيم

101 طيبه عبدالرحمن صالح العواد

102 دعاء حسين حمزه العوض

103 عبدالله يوسف سعود الوقيان

104 سليمان جمال يوسف الدواس

105 منيره محمد عيسى الرجيب

106 فاطمه راشد جاسم المسبحي

107 هيا خالد راشد العريفان

108 الطاف خليل إبراهيم دنبوه

109 نوف خالد احمد بن سلامه

110 منيره فواز دعيج سلمان الصباح

111 جاسم محمد عبداللطيف السعيد

112 بدر أسعد صالح السعيد

113 مريم عبدالعزيز صالح السليمان

114 ساره مسعود منصور الصالح

115 خير النساء سلمان عبدالله القلاف

116 أحمد فهد أحمد المنصور

117 فهد حميدي سعد الفجي

118 خلود حزام نحيطر الشريكه الرشيدي

119 الزين حسن يوسف الجسمي

120 ريم عبدالرزاق سليمان المرشود

121 مريم علي عبدالمحسن العلي

122 دلال رجا اديلم حسن العنيزي.

وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح