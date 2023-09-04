سيرجيو راموس “سعيد بالعودة” الى إشبيلية

أعرب قطب دفاع منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد لكرة القدم السابق سيرجيو راموس الاثنين عن سعادته بالعودة الى نادي مسقط رأسه إشبيلية بعد 18 عاما.

وقال راموس الذي انتهى عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي في 30 حزيران/يونيو الماضي “انه يوم مميز جداً، العودة الى البيت سعادة عامرة دائماً، الآن يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية”.

واضاف اللاعب البالغ 37 عاماً والذي حمل ألوان إشبيلية في موسم 2004-2005 قبل انتقاله إلى ريال مدريد حيث أحرز دوري أبطال أوروبا أربع مرات “انا سعيد بالعودة ومحاولة الالتحاق بالفريق بأسرع وقت ممكن”.

وأعلن النادي الأندلسي أن راموس وقع عقدا لمدة عام واحد عقب اجتيازه الفحص الطبي الروتيني.

وترك راموس إشبيلية في سن 19 عامًا للانضمام إلى ريال مدريد مقابل صفقة قياسية لمدافع إسباني. في عام 2021، وقع راموس مع باريس سان جرمان لكنه كان بدون نادٍ منذ انتهاء عقده مع بطل فرنسا في حزيران/يونيو الماضي.

وحسب الصحف المحلية، فان راموس فضل العودة الى اشبيلية على الحصول على عرض افضل من الناحية المادية كان تقدم به نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي الموسم الفائت.

وقال راموس الذي ولد في ضواحي إشبيلية “كنت متحمسا للعودة إلى منزلي. لم يكن من المنطقي الذهاب إلى أي مكان آخر دون المرور هنا”.

وفاز راموس بالدوري الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات خلال 16 موسمًا في البرنابيو.

ولعب 180 مباراة مع إسبانيا، وسجل 23 هدفا، وكان جزءا من المنتخب المتوج بكأس أوروبا مرتين (2008 و2012) وكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

ويحتل اشبيلية المركز الاخير في الدوري الاسباني بعد 4 مراحل، لكنه سيخوض دوري أبطال اوروبا حيث اوقعته القرعة في المجموعة الثانية الى جانب أرسنال الإنكليزي، أيندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.

وكان اشبيلية توج بطلا للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت.