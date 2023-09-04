الداخلية: ضبط ثلاث شبكات لممارسة الرذيلة و19 متهم رجلاً وامرأة من جنسيات آسيوية في السالمية

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية “ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالاشخاص” من رصد 3 شبكات لممارسة الرذيلة وتروج خدماتها عبر حسابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبط (19) رجلاً وامرأة من الجنسية الآسيوية، وتم العثور على العديد من الهواتف الذكية المستخدمة في عمليات الترويج وأدوات تستخدم للأعمال المنافية، وجاري احالتهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

وتتقدم المؤسسة الأمنية بالشكر لكل من يقوم بالإبلاغ عن مثل هذه الأفعال، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية أو مخلة بالآداب العامة على هاتف الطوارئ (112) وعمليات الإدارة العامة للمباحث الجنائية (25589655 ، 25589655).