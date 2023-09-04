مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الاثنين 2023/9/4 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى المملكة المتحدة الصديقة الأسبوع الماضي وذلك تلبية للدعوة الموجهة لسموه حفظه الله من قبل ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا وتفضل سموه حفظه الله ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى ال(70) على تأسيسه وما جسدته تلك الزيارة من تعزيز للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي والذي توج بتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين.

ونظرا لقرب بدء العام الدراسي الجديد وانطلاقا من حرص الحكومة على تهيئة أجواء دراسية مناسبة اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية التعليمية والصحية والشباب المتضمنة التقرير المقدم من وزارة التربية بشأن استعدادات الوزارة للعام الدراسي (2024/2023) وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في مدارس وزارة التربية لتوفير كافة المتطلبات وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الإعلام بإعداد خطة إعلامية بشأن استعدادات وزارة التربية للعودة للمدارس للعام الدراسي (2024/2023).

كما اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من كل من (جامعة الكويت-جامعة عبدالله السالم-الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) بشأن استعدادات تلك الجهات لاستقبال العام الدراسي (2023/2024) وقد أثنى مجلس الوزراء على العمل الذي يقوم به أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في هذه المؤسسات الأكاديمية بهدف ضمان جودة التعليم والذي سينعكس بالإيجاب على التحصيل العلمي للطلبة.

وضمن إطار اهتمام الحكومة لتطوير المشاريع الترفيهية والسياحية في دولة الكويت اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من شركة المشروعات السياحية بشأن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للشركة التي سيتم إنجازها خلال العامين 2023 و 2024 وهي (مشروع شاطئ البلاجات – مشروع ونتر وندرلاند الترفيهي – مشروع منتزه جنوب الصباحية الترفيهي – مشروع شاطئ المسيلة – مشروع تطوير الواجهة البحرية – مشروع نادي رأس الأرض) وغيرها من المشاريع ذات الصلة وقد وجه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية إلى سرعة تذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشاريع.

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير للعاملين بشركة المشروعات السياحية على جهودهم المخلصة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للشركة لتطوير قطاع السياحة والترفيه في البلاد.