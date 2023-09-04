فريق مناظرات المدارس الكويتي يحقق المركز الأول بالدوحة

أحرز فريق مناظرات المدارس الكويتي اليوم الاثنين المركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية لأول مرة والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت المناظرة النهائية بين الفريق الكويتي والأردني مناقشة قضية (تقسيم الطلبة على الفصول الدراسية على حسب القدرات الاكاديمية) حيث استطاع الفريق الكويتي إقناع لجنة التحكيم ليفوز بالمركز الأول في البطولة.

ويضم الفريق الكويتي (أزرق المناظرات) كلا من أحمد الحمود وعبدالله الجيماز وجنان الشريف ونور العجيل وحقق المركز الأول خلال التصفيات الأولى التي أقيمت في مركز مناظرات قطر بالدوحة ليتأهل إلى نهائي البطولة ويواجه الفريق الأردني.

وأعربت الطالبة جنان الشريف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب إعلان نتيجة المناظرة عن سعادتها بتحقيق المركز الأول في البطولة دون خسارة مشيرة إلى انه تم تحقيق هذا اللقب بفضل التعاون المشترك وتكثيف التدريبات في الكويت بين المناظرين والمدربين.

وأكدت الشريف قوة المنافسة بين الفرق المشاركة بالبطولة مشيرة الى نجاح الفريق الكويتي بتجاوز الفرق المنافسة بكل اقتدار سواء في النصف النهائي أو النهائي.

من جهته قال الطالب عبدالله الجيماز في تصريح مماثل إن تتويج اليوم هو تتويج لفترة التدريب الطويلة والاستعداد للبطولة مؤكدا أن الفريق الكويتي لم يخسر أي مناظرة منذ وصوله للدوحة وأن هذا الامر سبب لنا زيادة في المسؤولية.

وأضاف أن التدريب الجيد والشعور بالمسؤولية كانا السلاح الذي أوصلنا للنهائي وأعطانا دافعا لتحقيق المركز الأول في بطولة المناظرات أمام الفريق الأردني ورفع اسم دولة الكويت عاليا في مختلف المحافل الدولية.

بدوره أشار رئيس نادي مناظرات المدارس في دولة الكويت بدر الشطي إلى أن الطلبة الذين تم اختيارهم لفريق المناظرة تمت تصفيتهم من خلال برنامج دوري الابداع الشبابي التابع للهيئة العامة للشباب وادخالهم في برنامج تدريبي مدة ثلاثة أشهر ومن خلال هذا البرنامج تمت تصفية المشاركين واختيار أربعة منهم.

وأضاف أن الطلبة المختارين للمشاركة بالبطولة تم تدريبهم في مراكز الشباب التابعة للهيئة العامة للشباب منذ شهر يوليو الماضي مدة يومين في الاسبوع حتى يتم تجهيزهم للبطولة والقدرة على التنافس مع بقية الفرق المشاركة والتركيز على نقاط القوة والضعف خلال المناظرة مع المنافس.

وذكر الشطي أن الفريق استطاع تجاوز الفرق المنافسة في البطولة التي عقدت بمركز المناظرات بالدوحة دون خسارة لافتا إلى أنها أول مرة يفوز فريق كويتي بهذه البطولة ويحصد أيضا عضوان منه جوائز فردية.

وأعرب عن سعادته بهذا الفوز وإحراز المركز الأول وان هذا التتويج هو تتويج لدولة الكويت وللجهود الكبيرة التي بذلت على الفريق ليصل الى هذا المستوى متقدما بالشكر والتقدير لوزارة التربية والهيئة العامة للشباب ولكل من ساهم في مجال المناظرات في دولة الكويت.

وأكدت رئيس قسم الأنشطة الطلابية والجامعية في الهيئة العامة للشباب فجر المجادي في تصريح مماثل حرص الهيئة على تقديم الدعم المادي والمعنوي والاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وعبرت المجادي عن سعادتها بفوز الفريق الكويتي للمناظرات بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية في قطر مشيدة بالفريق وقدرته على المناظرة مع الفرق الأخرى التي لا تقل منافسة عن الفريق الكويتي.

وعلى مستوى الجوائز الفردية حصلت الطالبة جنان الشريف على المركز الثامن على أفضل متحدث فيما حصل الطالب عبد الله الجيماز على المركز الثاني كأفضل متحدث.

وكانت البطولة نظمت على مرحلتين الأولى عبر الاونلاين (زووم) وشملت جميع الفرق (40 فريقا) أما المرحلة الثانية التي بدأت السبت الماضي كانت حضوريا في الدوحة بمشاركة 40 دولة تأهل منها 16 فريقا.

ويعد مركز مناظرات قطر عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هو المنظمة الوطنية الوحيدة للمناظرات في قطر وقد تأسس في عام 2008 بهدف نشر ثقافة المناظرة في قطر والوطن العربي وعلى مستوى العالم إضافة إلى تطوير ودعم معايير الحوار والمناقشات المفتوحة والمناظرات في دولة قطر والعالم والارتقاء بها.