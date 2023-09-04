سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية تهيب بالكويتيين الزائرين للمملكة الالتزام بأحكام احتفالات اليوم الوطني

أهابت سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة بالمواطنين الكرام الزائرين أو العابرين لأراضي المملكة خلال اليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر 2023 بضرورة الالتزام بالأحكام واللوائح المنظمة للمشاركة بالاحتفالات المصاحبة لليوم الوطني.

ودعت السفارة في بيان لها اليوم الاثنين إلى عدم رفع أي علم أجنبي أو وضع ملصقات على المركبات تحمل شعارات طائفية أو قبلية أو صور أو تنظيم مسيرات غير مرخصة حرصا على سلامتهم وتجنبا لأية مساءلة قانونية من قبل السلطات السعودية المختصة.