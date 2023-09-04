وزير الشؤون: الكويت تولي أهمية كبيرة للأعمال الخيرية باعتبارها قيمة إنسانية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك الصباح اليوم الاثنين أن الكويت تولي أهمية كبيرة للأعمال الخيرية باعتبارها قيمة إنسانية تعلي مفاهيم البذل والعطاء.

وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف الخامس من سبتمير كل عام إن الوزارة تدعم مختلف الجهود وتوفير جميع السبل الممكنة لتحقيق التطوير والارتقاء بالعمل الخيري ورعايته وتنظيمه بأفضل صورة ممكنة لتحقيق أهدافه السامية والريادة الكويتية في هذا المجال.

ولفت الى المبادرات المتعددة التي جاءت بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة مباشرة من مجلس الوزراء لإغاثة المنكوبين والمتضررين وتخفيف حدة الأزمات والكوارث عن المحتاجين والضعفاء والايتام والأرامل وكبار السن في أنحاء العالم.

وثمن وزير الشؤون الاجتماعية في هذا الاطار دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والجهود الانسانية الكبيرة التي ضرب بها الشعب الكويتي أروع صور العطاء والخير.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في عام 2012 القرار 105/67 وبمبادرة من البعثة الدائمة لهنغاريا بإعلان يوم 5 سبتمبر يوما عالميا للأعمال الخيرية.