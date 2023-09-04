جيش الاحتلال يصيب أربعة فلسطينيين ويعتقل ثلاثة آخرين أثناء اقتحام مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين إصابة أربعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي واعتقال ثلاثة آخرين أثناء اقتحام مخيم (جنين).

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن أربع إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي وصلت الى مستشفى (جنين) الحكومي.

ومن جهته قال مدير نادي الأسير في مدينة (جنين) منتصر سمور في بيان صحفي إن “قوات خاصة اسرائيلية تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت ثلاثة شبان هم ورد شريم ومعتصم جعايصة وعبد الله صبح”.

واضاف أن “نادي الأسير يتابع مع المحامين حالة المعتقلين الصحية بعد أنباء عن إصابتهم لحظة اعتقالهم”.

وذكرت مصادر محلية ان قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال استخدمت مركبة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية واقتحمت المخيم وحاصرت عددا من الشبان داخل أحد المنازل وسط مواجهات مع الشبان.