اتحاد الكاراتيه: فوز منتخب الكويت بـ 20 ميدالية متنوعة في بطولة غرب آسيا يعد انجازا مهما

أكد رئيس الاتحاد الكويتي للكاراتيه فايز الديحاني ان فوز منتخب الكويت للعبة ب 20 ميدالية متنوعة في بطولة غرب آسيا التي اختتمت أخيرا بالأردن بواقع (4 ذهبيات و 6 فضيات و 10 برونزيات) يعتبر إنجازا مهما لرياضة الكاراتيه الكويتية.

وقال الديحاني الذي ترأس الوفد الكويتي المشارك باليطولة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين بمناسبة عودة الفريق للبلاد ان “هذا الفوز الكبير كان بفضل الجهود المضنية للاعبين الذين قدموا أداء قويا بالبطولة في ظل مشاركة أميز لاعبي المنطقة بالبطولة” مشيدا بعمل الجهازين الفني والإداري للمنتخب.

وأضاف ان هذا الأداء اللافت للمنتخب طمأن الاتحاد على جاهزية لاعبي (أزرق الكاراتيه) لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام بالصين في الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى الثامن من أكتوبر المقبل كما ان بروز لاعبين واعدين وتحقيقهم نتائج مبهرة بالبطولة يعتبر من أهم ثمار هذه المشاركة.

وذكر ان الاتحاد سيقيم معسكرا إعداديا أخيرا قبيل المشاركة في (الأسياد) في أذربيجان استكمالا لخطة الاعداد الموضوعة للمنتخب والتي بدأت منذ فترة طويلة لضمان أفضل تجهيز للاعبين لتشريف الرياضة الكويتية في الدورة الاسيوية.

وأشار الديحاني الى ان مجلس إدارة الاتحاد وعبر العمل الجاد سيواصل سعيه لتطوير اللعبة بالبلاد ودعم لاعبيه المميزين لتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة الكويتية مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة للاتحاد.

يذكر ان الحصاد الكويتي جاء عبر اللاعبين عمر بستكي (ذهبيتين) ومحمد الرومي وموسى المطيري ذهبية لكل منهما بينما نال الميداليات الفضية كل من اللاعبين سعد المطيري وحسن المجادي ومحمد الحربي وعمر المطيري وسالم العجمي وعبدالهادي العجمي.

وأحرز الميداليات البرونزية للمنتخب الكويتي اللاعبون سلمان الحربي وعيسى المطيري ويوسف الحربي وسعد الهلفي ومحمد بلال وعبدالله المطيري وعلي العجمي وجاسم بافقير وفهد العجمي واحمد الظفيري.