“السفارة الكويتية بالقاهرة”: قدمنا 190 طنا من المساعدات العاجلة للشعب السوداني

أعلنت السفارة الكويتية في القاهرة اليوم الاثنين عن شحنة مساعدات إنسانية عاجلة مقدمة من دولة الكويت تقدر بنحو 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية موجهة إلى الشعب السوداني الشقيق.

وذكرت السفارة في بيان أنها اشرفت وبالتعاون مع السلطات المصرية وجمعية الهلال الأحمر المصري على تعبئة وشحن تلك المساعدات من ميناء (سفاجا) المصري على الساحل الغربي للبحر الأحمر إلى منياء (بورت سودان) في السودان.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في جمعية الهلال الاحمر الكويتي خالد الزيد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان “السفارة الكويتية في القاهرة قامت بجهود حثيثة وبالتنسيق مع السلطات المصرية من أجل ايصال تلك المساعدات العاجلة إلى الشعب السوداني”.

واوضح الزيد ان شحن المساعدات جاء بالتنسيق بين المسؤولين في سفارة دولة الكويت بالقاهرة وجمعية الهلال الاحمر الكويتي وجمعية الهلال الاحمر المصري.

واضاف انه سيتم تسليم شحنة المساعدات إلى جمعية الهلال الاحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية لمساعدة الاشقاء السودانيين في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

واشار إلى ان هذه الشحنة مخصصة للفئات الاكثر تضررا جراء الازمة السودانية التي تشهدها المدن السودانية منذ 15 من ابريل الماضي اثر الاشتباكات التي وقعت ما بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى.

وأعرب الزيد عن شكره وتقديره لجهود السفارة الكويتية لدى القاهرة من خلال تسهيل نقل المساعدات والترتيب مع الجانب المصري لشحنها مثمنا كذلك الجهود التي تبذلها جمعية الهلال الاحمر المصري في هذا الاطار لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الازمة في السودان.

وتتوزع شحنة المساعدات مابين 95 طنا من المواد الغذائية مقسمة إلى 12 الف سلة غذائية و95 طنا من المستلزمات الطبية والادوية والتجهيزات العلاجية.