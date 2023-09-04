من حملة البلدية

البلدية: تحرير 5 مخالفات وإزالة سوق عشوائي خلال جولة ميدانية للفريق الرقابي بمحافظة الأحمدي

4 سبتمبر، 2023
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بتوجهات من المدير العام للبلدية بالوكالة المهندس سعود الدبوس أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق طوارئ الأحمدي بعمل جولات ميدانية بالمحافظة للتأكد من التزام أصحاب المحلات والاسواق باشتراطات البلدية .

وأكد رئيس فريق طوارئ الأحمدي المهندس خالد الفضلي بأن جولة فريق الطوارئ أسفرت عن تحرير 5 مخالفات إشغالات الطرق بالإضافة الى رفع بقالتين متنقلة و 4 عربات ايس كريم لا تحمل التراخيص المطلوبة و متمركزة بالقرب من منشئات نفطية وتحويلها لحجز البلدية وازالة سوق عشوائي في منطقة المهبولة .

وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي ، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

المصدر
بلدية الكويت
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4 سبتمبر، 2023
0 10 أقل من دقيقة

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