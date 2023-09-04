مندوب فلسطين بـ”الجامعة العربية” يؤكد ضرورة استصدار قرارات تتناسب وخطورة الأوضاع في الأراضي المحتلة

أكد مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك اليوم الاثنين ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني عبر استصدار قرارات تتناسب مع حجم التحديات وخطورة الأوضاع والعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية.

وشدد العكلوك في تصريح صحفي قبيل انطلاق اعمال الدورة (160) لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المغرب على أهمية حماية الشعب الفلسطيني في ظل وجود حكومة إسرائيلية “يمينية متطرفة غير مسبوقة تستهدف حقوقه”.

وفي هذا الصدد أشار مندوب فلسطين إلى إن القضية الفلسطينية تتصدر إهتمامات اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته (160) على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد يوم غد الأربعاء إضافة إلى تصدرها الاجتماعات الوزارية العربية التي ستعقد على هامش أعماله ومن ضمنها الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري ل(الحوار السياسي العربي – الياباني).

كما لفت إلى أن جدول أعمال الدورة تتصدره مستجدات القضية الفلسطينية ومن أهمها التطورات السياسية والاستيطان والأسرى واللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وجدار الفصل العنصري والمقاومة الشعبية (الانتفاضة) والتنمية والدعم المالي لموازنة دولة فلسطين.

وذكر أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون خلال أربعة اجتماعات وزارية على مدار يومين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل وسبل الحراك العملي لمواجهة هذا العدوان وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة.

وأكد العكلوك حضور القضية الفلسطينية “بقوة” في أجندة الاجتماع الوزاري ل(الحوار السياسي العربي – الياباني) الذي سيتناول إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وحل جميع قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع الوزاري سيذهب إلى التأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وضرورة إنهائه.

وأفاد العكلوك بأن وزراء الخارجية العرب سيعقدون لجنتين وزاريتين خاصتين بالقضية الفلسطينية أقرتهما القمة العربية الأولى هي (لجنة دعم فلسسطين رباعية المهام) برئاسة السعودية لبحث عملية التحرك مع المجتمع الدولي بهدف حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف أن الأردن سيترأس (اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالقدس) لبحث وسائل مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة بما فيها الاعتداءات على مقدسات المدينة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وفي موازاة ذلك قال العكلوك إن مجلس الجامعة ينعقد في ظل عدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وعلى الخصوص ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها والحملة “الممنهجة” التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وسط أزمة مالية “كبيرة” تعاني منها موازنة دولة فلسطين.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي “الفاشية” تصر على إستخدام قضية الأسرى لكسب الرأي العام الإسرائيلي والخروج من أزمتها الراهنة عبر فرض المزيد من القوانين والقرارات العنصرية بحقهم.

وطالب بضرورة التدخل وتوفير حماية مباشرة من المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي عقب ما صرح به بعض وزراء حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ضد الأسرى الفلسطينيين المتعلق بنظام زيارات عائلات الأسرى وتقليصها.