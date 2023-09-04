بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 46.7 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 46.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 7ر46 نقطة ليبلغ مستوى 35ر6943 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 67ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر171 مليون سهم عبر 10918 صفقة نقدية بقيمة 8ر41 مليون دينار (نحو 4ر127 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 02ر12 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5656 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 8ر76 مليون سهم عبر 3585 صفقة نقدية بقيمة 5ر11 مليون دينار (نحو 35 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 2ر69 نقطة ليبلغ مستوى 42ر7621 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 90ر0 في المئة من خلال تداول 4ر94 مليون سهم عبر 7333 صفقة بقيمة 2ر30 مليون دينار (نحو 11ر92 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4ر27 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5590 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 49ر0 في المئة من خلال تداول 2ر64 مليون سهم عبر 2877 صفقة نقدية بقيمة 11 مليون دينار (نحو 5ر33 مليون دولار).

وكانت شركات (أولى تكافل) و(إيفا فنادق) و(انجازات) و(تجاري) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أرزان) و(إيفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المعدات) و(كميفك) و(التقدم) و(بترولية) الأكثر انخفاضا.