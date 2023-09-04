ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على حامل اللقب

مرّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كرتين حاسمتين وقاد فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه لوس أنجلوس أف سي حامل اللقب 3-1، لينعش حظوظه في بلوغ الادوار الإقصائية من الدوري الأميركي لكرة القدم.

وهي المباراة الـ 11 توالياً من دون خسارة لإنتر ميامي، منها 10 انتصارات في مختلف المسابقات، منذ وصول ميسي إلى صفوفه قادما من باريس سان جرمان الفرنسي بعد مسيرة طويلة غنية بالألقاب مع برشلونة الإسباني، حيث استهل مغامرته على الأراضي الأميركية بالفوز بكأس الرابطتين للأندية الأميركية والمكسيكية.

قال ميسي (36 عاماً) المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات “أشعر أنني بحالة جيدة بدنياً. استطيع الاستمرار في اللعب ومساعدة الفريق بطريقة أو بأخرى، وآمل في أن نستمر في هذه الحيوية”.

واضطلع ميسي الذي فشل في هز الشباك بدور حاسم في الهدفين الثاني والثالث، بعدما افتتح مواطنه الشاب فاكوندو فارياس (21 عاما) التسجيل بعد 14 دقيقة من صافرة البداية.

وجاء الهدف الثاني ثمرة عمل جماعي بين ثلاثي برشلونة السابق، بدأه الإسباني سيرجيو بوسكيتس الذي مرّر كرة إلى “البرغوث” الصغير حولها الاخير بدوره إلى مواطن الأول جوردي ألبا داخل المنطقة تابعها بقدمه اليسرى في المرمى، ليضاعف النتيجة 2-صفر في الدقيقة 51.

وعاد ميسي، المتوج مع الأرجنتين بلقب مونديال قطر العام الماضي، إلى الواجهة مجدداً بتمريره كرة الهدف الثالث إلى البديل الإكوادوري ليوناردو كامبانا (83).

وسجل لوس أنجلوس هدف انقاذ ماء الوجه عبر مدافعه راين هولينغسهيد (90).

ورفع إنتر ميامي الذي يشرف على تدريبه الأرجنتيني خيراردو “تاتا” مارتينو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر ما قبل الأخير في المنطقة الغربية متأخراً بفارق 8 نقاط عن دي سي يونايتد صاحب المركز التاسع الأخير المؤهل إلى الأدوار الإقصائية “بلاي أوف”، وذلك قبل 9 مباريات من النهاية.