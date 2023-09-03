الدوري الإيطالي: إنتر يسحق فيورنتينا بفضل تألق الثنائي تورام ومارتينيز

حقق إنتر انتصاره الثالث توالياً منذ مطلع الموسم الحالي، إثر فوزه الساحق على ضيفه فيورنتينا 4-صفر الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتقى إنتر إلى المركز الأول متفوقاً بفارق الأهداف عن جاره ميلان، وبفارق نقطتين عم يوفنتوس الفائز على امبولي 2-صفر وثلاث نقاط عن أتالانتا ونابولي بطل الموسم الماضي.

وكان ميلان عاد بالفوز من العاصمة ضد روما 2-1 في افتتاح المرحلة الجمعة.

ولم يخسر أو يتعادل قطبا ميلانو في أي مباراة منذ مطلع الموسم، علماً أنها يلتقيان وجهاً لوجه بعد نهاية النافذة الدولية، وتحديداً في 16 أيلول/سبتمبر الحالي.

وفرض المهاجم الفرنسي ماركوس تورام نفسه أحد نجوم المباراة، إذ كانت له اليد الطولى في الأهداف الثلاثة الأولى لفريقه.

وإيطاليا ليست غريبة على تورام، إذ أنه ولد في مدينة بارما الذي دافع والده ليليان تورام الفائز بكأس العالم عام 1998، عن ألوان فريقها لمدة خمسة مواسم وقاده إلى الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) وكأس ايطاليا عام 1999.

وكان تورام انتقل في صفقة حرة إلى الفريق الإيطالي خلال الصيف الحالي بعد انتهاء عقده مع بوروسيا مونشنغلادباخ اأالماني.

افتتح تورام التسجيل بنفسه مستغلاً تمريرة عرضية من فيديريكو ديماركو ليسدد كرة رأسية داخل الشباك (24).

ثم أرسل كرة أمامية باتجاه الارجنتيني لاوتارو مارتينيس ليضيف الثاني (53)، قبل أن يرتكب عليه حارس فيورنتينا خطأ ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر ترجمها بنجاح التركي الدولي هاكان تشالهانوغلو (58).

وخرج تورام في الدقيقة 70 قبل أن يختتم مارتينيس التسجيل مستغلاً تمريرة من الجناح الكولومبي خوان كوادرادو (73)، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم ليتصدر ترتيب الهدافين بفارق هدف عن مهاجم ميلان الفرنسي المخضرم اوليفييه جيرو وهدفين عن هداف الموسم الماضي النيجيري فيكتور اوسيمهن مهاجم نابولي بطل الدوري.

وقال تورام بعد المباراة “الفريق بأكمله قدم مباراة جيدة. كانت امسية رائعة، انا سعيد جدا لتسجيلي هدفا وقيامي بتمريرة حاسمة. كل ما كنت اريده هو مساعدة فريقي على تحقيق الفوز”.

وتابع المدافع الفرنسي المنتقل قبل يومين إلى إنتر من بايرن ميونيخ الألماني مقابل صفقة بلغت 30 مليون يورو، المباراة من المدرجات.

يوفنتوس يعود مظفراً

وعاد يوفنتوس بالفوز 2-صفر من ارض امبولي.

وسجل البرازيلي دانيلو (24) وفيديريكو كييزا هدفي السيدة العجوز في الدقيقتين 24 و82، واهدر له مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش ركلة جزاء في الشوط الاول.

والغى الحكم هدفا للاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا الذي شارك بديلا في الشزط الثاني بداعي التسلل بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد بالفيديو، في حين اصاب كل من البولندي اركاديوش ميليك ومزيس كين العارضة والقائم تواليا.

وعاودت الاصابة بوغبا بعد دخوله لكن مدربه ماسيميليانو اليغري رفض التحدث عن مدى خطورتها من عدمها قبل خضوع اللاعب الى الفحوصات الطبية.

ورفع يوفنتوس رصيده الى 7 نقاط في المركز الثالث.

اما امبولي فمني بخسارته الثالثة تواليا.

وحافظ ليتشي المتواضع على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم بفوزه على ساليرنيتانا 2-صفر ليحتل المركز الرابع بفارق الاهداف وراء يوفنتوس.

ومنح الصربي نيمانيا رادونييتش الفوز الاول لتورينو هذا الموسم بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى جنوى.