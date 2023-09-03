الدوري الفرنسي: سان جرمان يسحق ليون ويوجه رسالة شديدة اللهجة

وجه باريس سان جرمان رسالة شديدة اللهجة الى منافسيه المحليين والقاريين بفوزه الساحق على ضيفه ليون 4-1، في ختام المرحلة الرابعة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ورفع سان جرمان رصيده الى 8 نقاط ليرتقي الى المركز الثاني متخلفا بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر. اما ليون ففشل في تحقيق اول فوز له هذا الموسم ومني بخسارته الثالثة في ثلاث مباريات، ويقبع في المركز الثامن عشر الأخير، ما يرسم علامة استفهام حول مصير مدربه لوران بلان.

وكان سان جرمان استهل مشواره في الدوري المحلي بقيادة مدربه الجديد الاسباني لويس أنريكه بشكل هزيل من خلال تعادله في اول مباراتين مع لوريان وتولوز، قبل ان يتغلب على لنس وصيفه الموسم الماضي 3-1 الاسبوع الماضي وسحقه لليون اليوم.

وعلى الرغم من تعاقد سان جرمان مع المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني بضفقة ضخمة ناهزت المئة مليون يورو في اليوم الاخير من فترة الانتقالات الصيفية يوم الجمعة الماضي، لم يتواجد في تشكيلة الفريق لعدم قيده في الوقت المناسب.

ولعب بالتالي الاسباني ماركو اسنسيو في مركز قلب الهجوم وسانده كيليان مبابي على اليسار وعثمان ديمبيليه على اليمين.

لم تكن مضت 4 دقائق على انطلاق المباراة حتى احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق العاصمة اثر اعاقة لاعب الوسط الاوروغواني مانويل اوغارتي داخل المنطقة فانبرى لها مبابي بنجاح.

واضاف الظهير الايمن المغربي الدولي اشرف حكيمي الهدف الثاني اثر تبادل الكرة مع ديمبيليه ليسدد بيسراه داخل الشباك (20).

وسجل اسنسيو الهدف الثالث اثر تمريرة من اوغارتي (38).

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الاول اضاف مبابي الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه رافعا رصيده الى خمسة اهداف هذا الموسم. كما انه الهدف رقم 217 في 263 مباراة في صفوف سان جرمان.

وكاد ديمبيليه يضيف الخامس لكن العارضة تصدت لمحاولته (56).

ورد ليون بهدف شرفي سجله لاعب وسطه المخضرم كورنتان توليسو من ركلة جزاء (74).

وعوض ليل خسارته القاسية الأسبوع الماضي أمام لوريان 1-4، وتغلب على مونبلييه 1-صفر.

وصعد ليل إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بعدما سجّل هدف المباراة الوحيد عقب مرور دقيقتين عندما سدد التركي يوسف يازيجي كرة من ركلة حرة مباشرة وأسكنها الشباك.

وكان ليل يخوض مباراته الخامسة في آخر 15 يوماً، نظراً لمشاركته القارية هذا الموسم.

ولا يملك الفريق سوى مهاجماً صريحاً واحداً هو الكندي الدولي جوناثان ديفيد ما دفع مدربه البرتغالي باولو فونسيكا الى الاعراب عن خيبة امله من مجلس ادارة فريقه، بالقول عشية المباراة “صراحة، لدي خيبة امل كبيرة. نحن الفريق الوحيد تقريبا الذي يلعب احدى المسابقات الاوروبية بمهاجم واحد”.

واضاف “لا نملك القدرة على منافسة الفرق الاخرى وان يكون لدينا الطموحات ذاتها” مشيرة الى اندية موناكو، رين، مريسليا وريمس وستراسبورغ.

وحقق كليرمون اول نقطة له بعد ثلاثة هزائم منذ بداية الموسم بتعادله مع تولوز 2-2.