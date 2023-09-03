الدوري الإسباني: فوز بشقّ الأنفس لبرشلونة في أرض أوساسونا

حقق برشلونة حامل اللقب فوزاً صعباً على مضيفه أوساسونا 2-1 الأحد، في ختام منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية لسوء الأحوال الجوية.

وافتتح برشلونة التسجيل عن طريق مدافعه الفرنسي جول كونديه (45+1)، وأدرك أوساسونا التعادل بهدف الأرجنتيني إيزيكييل أفيلا (76)، قبل أن يحسم النادي الكاتالوني المباراة بركلة جزاء ترجمها البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنجاح (85).

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 84 بالبطاقة الحمراء المباشرة لمدافع أوساسونا أليخاندرو كاتينا.

وبهذه النتيجة، بقي برشلونة في المركز الثالث مع عشر نقاط، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، والأهداف عن جيرونا الثاني.

أما أوساسونا فبقي تاسعاً وفي رصيده ست نقاط.

وعلى ملعب “آل سادار”، بدأت المباراة بهجوم ضاغط من برشلونة عبر لاعب وسطه الألماني إيلكاي غوندوغان، وليفاندوفسكي منذ الدقيقة الأولى التي شهدت قائماً للأول وتسديدة متابعة للثاني.

وتواصل مسلسل إهدار الفرص للنادي الكاتالوني عبر لامين جمال الذي سدد كرة داخل المنطقة ارتدت من الحارس أمام غوندوغان الذي أعاد التسديد بغرابة (10).

أول تهديد لأوساسونا كان في الدقيقة 23، بتصويبة قوية من خوسيه أرناييس داخل المنطقة، تصدى لها ببراعة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وتواصل الأخذ والرد حتى ارتقى كونديه لركنية من غوندوغان وحولها في المرمى برأسه إلى أقصى يمين الحارس مفتتحاً التسجيل لبرشلونة (45+1).

وشارك البرتغالي جواو كانسيلو، أحدث صفقات برشلونة كبديل في الدقيقة 59.

ونجح أفيلا في إدراك التعادل لأوساسونا في الدقيقة 76، بتصويبة صاروخية من خارج المنطقة لامست القائم الأيمن قبل أن تسكن شباك تير شتيغن الذي لم يحرّك ساكناً.

وعاد المدرب تشافي هرنانديس إلى دكة البدلاء وأشرك وافداً برتغالياً جديداً آخر هو جواو فيليكس في الدقيقة 80.

وعقب ذلك، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 81، إثر تدخل من كاتينا على ليفاندوفسكي داخل المنطقة.

وأشهر الحكم البطافة الصفراء في بادئ الأمر بوجه كاتينا، قبل أن يحوّلها إلى حمراء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) التي أظهرت خشونة (84).

وانبرى البولندي لركلة الجزاء وأسكنها الشباك إلى يسار الحارس أيتور فرنانديس (85).

الأمطار تؤجّل نزال أتلتيكو-إشبيلية

أجلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه إشبيلية بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتوقعة في العاصمة الإسبانية.

وقال أتلتيكو الذي يمتلك رصيد 7 نقاط من 3 مباريات في بيان “تم تأجيل المباراة بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقع هطول أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم”.

ولم يتم تحديد الموعد الجديد للمباراة.

وتعيش العاصمة الإسبانية حالة تأهب بسبب احتمال هطول أمطار غزيرة طوال الأحد من جبهة تؤثر أيضاً على مناطق إسبانية أخرى.

وطلب مجلس مدينة مدريد من السكان على وسائل التواصل الاجتماعي “البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى”.

ووضعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإسبانية معظم أنحاء إسبانيا في حالة تأهب للأمطار الغزيرة. يمكن أن يتراكم أكثر من 120 ليترًا من المياه لكل متر مربع في مدريد وفقا للوكالة.

فوز ثالث توالياً لجيرونا -وقبيل ذلك، حقق نادي جيرونا فوزه الثالث توالياً في الدوري وهذه المرة على حساب لاس بالماس بهدف نظيف، أحرزه كريستيان بورتو في الدقيقة 88.

وكان جيرونا افتتح موسمه بالتعادل مع ريال سوسييداد 1-1، قبل أن يفوز خيتافي 3-0 وإشبيلية 2-1.

وبهذا الفوز الأحد، رفع جيرونا رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات (تعادل وثلاثة انتصارات)، في المركز الثاني بالترتيب، خلف ريال مدريد المتصدرّ.

وفي مباراة أخرى، تعادل أتلتيك بلباو سلباً مع مضيفه مايوركا.