زيلينسكي يعلن إقالة وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف

اقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيليسنكي الاحد وزير الدفاع اوليكسي ريزنيكوف داعيا الى “نهج جديد” في الوزارة، وذلك بعد عام ونصف عام من الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية “امضى اوليكسي ريزنيكوف اكثر من 550 يوما في حال من الحرب الشاملة. اعتقد ان الوزارة تحتاج الى نهج جديد واشكال اخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع”.

وعين الرئيس الاوكراني السياسي رستم اوميروف وزيرا جديدا للدفاع خلفا لريزنيكوف، في خطوة مفاجئة فيما تدخل الحرب في روسيا شهرها التاسع عشر.

وقال زيلينسكي “سيكون رستم اوميروف على رأس وزارة” الدفاع، مضيفا “اتوقع ان يدعم البرلمان هذا المرشح”.