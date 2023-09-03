الداخلية: اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الحسابات التي تقوم بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام والتعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن

الداخلية: اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الحسابات التي تقوم بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام والتعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن

لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الحسابات والأشخاص بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام بالإضافة الى التعرض لموظفي الدولة بشكل عام وجهاز الأمن بشكل خاص والذي كفل لهم القانون الحماية اثناء تأدية اعمالهم .

وأكدت وزارة الداخلية بأنها تقوم برصد جميع تلك الحسابات عبر قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية وجمع وتحديد كافة الإساءات واحالة مرتكبيها للجهات المختصة.

وأضافت الوزارة بأنه قد تم رصد عدد من الحسابات والأشخاص مستخدمي الحسابات في وسائل التواصل الإجتماعي المختلفه وبيان مخالفتهم للقانون وجاري احالتهم الى الجهات المختصة.

ونوهت الوزارة لجميع مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي بضرورة الإلتزام وعدم مخالفة القانون ومن يتجاوز ذلك فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.