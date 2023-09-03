النيابة العامة: آسيوي ينحر عاملة منزلية بمسكن كفيلها في العمرية ثم قام بنحر نفسه

ورد النيابة العامة بلاغ مفاده قيام مقيم -آسيوي الجنسية- بتوجيه عدة طعنات لعاملة منزلية -آسيوية الجنسية- ونحرها حتى فارقت الحياة؛ ثم قام بنحر نفسه، وذلك بمسكن كفيلها الكائن بمنطقة العمرية.

وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بالانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينته ومناظرة جثمان المجني عليها وندب إدارة الطب الشرعي، كما تم الانتقال إلى المستشفى حيث يعالج المتهم لاستجوابه إلا أنه توفي قبل ذلك.

وجاري استكمال إجراءات التحقيق وصولاً إلى ظروف وأسباب ارتكابه الواقعة.