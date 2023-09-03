الدوري الإنكليزي: أرسنال يُسقط مانشستر يونايتد في الوقت القاتل وفوز لافت لليفربول

انتزع أرسنال فوزاً قاتلاً على مانشستر يونايتد بتسجيله هدفين في الوقت البدل من الضائع من المباراة ليخرج فائزاً 3-1، في حين حقق ليفربول فوزاً لافتاً على أستون فيلا 3-صفر الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، في حين مني مانشستر يونايتد بخسارته الثانية هذا الموسم بعد سقوطه أمام توتنهام صفر-2 في الجولة الثانية ليبقى رصيده 6 نقاط.

على ملعب الامارات في شمال لندن، فشل مانشستر يونايتد مرة جديدة في العودة فائزاً من خارج الديار في مواجهة الخمسة الكبار ليسقط بالضربة القاضية هذه المرة.

سيطر الحذر على أداء المنتخبين معظم فترات المباراة ولم تشهد اثارة الا في الدقائق الاخيرة والوقت بدل الضائع.

كان أرسنال الطرف الأفضل في الشوط الأول من دون أن يصنع فرصاً خطيرة على مرمى حارس يونايتد الكاميروني أندريه أونانا.

واستغل مانشستر يونايتد هجمة مرتدة سريعة ومرر صانع الالعاب الدنماركي كريستيان اريكسن تمريرة بينية رائعة باتجاه ماركوس راشفورد الذي تخلص من مدافعين وسدد كرة قوية لمسها الحارس ارون رامسديل من دون ان يمنع دخولها بمساعدة القائم في الشباك (27).

لم ينعم مانشستر يونايتد بتقدمه أكثر من 35 ثانية لأن البرازيلي غابريال مارتينيلي مرر كرة عرضية باتجاه قائده النروجي مارتن أوديغارد ليتابعها الأخير بيسراه داخل الشباك.

تحسن أداء مانشستر يونايتد في الشوط الثاني لكن أرسنال حصل على ركلة جزاء لدى توغّل الألماني كاي هافيرتس داخل المنطقة، غير أن تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) قررت إلغاءها لعدم وجود مخالفة.

بعدها ارتقى مستوى الفريقين في محاولة لانتزاع هدف الفوز في الدقائق الاخيرة ونجح البديل الارجنتيني اليخاندرو غارنتشو في تسجيل هدف من لعبة مشتركة رائعة لكن تقنية حكم الفيديو المساعد الغته بداعي التسلل (88).

وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل، نجح ديكلان رايس القادم إلى أرسنال من جاره وست هام في صفقة ضخمة تخطت المئة مليون جنيه استرليني في استغلال تردد دفاع مانشستر ليصوب كرة زاحفة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (90+6).

ورمى مانشستر بكل ثقله في محاولة لتعديل النتيجة لكن أرسنال استغل المساحات الواسعة التي تركها الفريق الضيف ليضيف الهدف الثالث عبر البرازيلي غابريال جيزوس الذي انفرد بالحارس من مسافة بعيدة وتخطى مدافعاً بحركة فنية رائعة قبل أن يسجل في المرمى (90+11).

فوز لافت

وعلى ملعب انفيلد، خاض ليفربول افضل مباراة له هذا الموسم ليخرج بفوز عريض على استون فيلا بثلاثية نظيفة.

ورفع ليفربول رصيده الى 10 نقاط في المركز الثالث متخلفا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بسجل مثالي حتى الان.

والفوز هو الثالث تواليا لليفربول بعد تعادله في مباراته الافتتاحية ضد مضيفه تشلسي.

وخاض ليفربول المباراة من دون قلبي دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك والفرنسي ابراهيما كوناتي، الاول بسبب الايقاف اثر طرده الاسبوع الماضي، والثاني بداعي الاصابة فلعب بدلاً منهما الكاميروني جويل ماتيب وجو غوميز.

وبعد ان سجل ثنائية في مرمى نيوكاسل في الدقائق الاخيرة بعد نزوله احتياطيا ليمنح فريقه فوزا دراماتيكيا 2-1، شارك المهاجم الاوروغوياني داروين نونييس اساسيا على حساب الهولندي كودي غاكبو.

كانت انطلاقة ليفربول صاعقة فبعد ان حصل على ركلة ركنية اثر خطأ في التشيت من قبل المدافع الاسباني باو توريس، وصلت فيها الكرة الى المجري دومينيك سوبوسولاي فأطلقها بيسراه قوية استقرت في الشباك بعد مرور 3 دقائق.

وواصل ليفربول افضليته المطلقة ونجح في اضافة الهدف الثاني بالنيران الصديقة عندما سدد نونييس كرة ارتدت من العارضة وارتطمت بساق البولندي باتي كاش وعادت الى الشباك (22).

وكاد نونييس يضيف الهدف الثالث لكن العارضة حرمته اواخر الشوط الاول.

وفي مطلع الشوط الثاني حسم المصري محمد صلاح النتيجة نهائيا في صالح فريقه عندما انسل من وراء المدافعين عند القائم البعيد وغمز الكرة داخل الشباك (55).

وكان ليفربول رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني (نحو 190 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي لضم صلاح بحسب تقارير صحافية يوم الجمعة.

يذكر ان باب الانتقالات في البطولات الاوروبية الكبرى اقفل في الاول من الشهر الحالي لكنه لا يزال مفتوحا امام الاندية السعودية حتى السابع من أيلول/سبتمبر.