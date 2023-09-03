برنامج “هواوي” ينطلق بالدوحة بمشاركة 10 كويتيين للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

انطلقت فعاليات المرحلة الأولى من (برنامج بذور من أجل المستقبل) لشركة (هواوي) بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد بمشاركة عشر مواهب شابة كويتية في مسعى للاستفادة من الخبرات المتعلقة بتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي.

وستقام عدة فعاليات وفقرات بينها مسابقة (تيك فور غوود) تحت مظلة برنامج (بذور من أجل المستقبل) بغية تمكين الشباب وحفز مشاركتهم بإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم والمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادهم.

ويشارك من دولة الكويت 10 مواهب كويتية بينها طلاب وحديثو تخرج من جامعة الكويت والجامعات الخاصة مقسمون على فريقين اثنين فيما يشارك أيضا حوالي 190 شخصا من 15 دولة بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وستتأهل الفرق الفائزة في المسابقة إلى المرحلة التالية في الامارات ثم تتأهل إلى المرحلة النهائية في الصين لختام البرنامج الذي يهدف إلى تنمية المواهب المحلية وتبادل المعرفة وزيادة مستوى الوعي بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وبناء مجتمع رقمي مزدهر للمواهب الشابة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وفي لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أجمع عدد من المهندسين الكويتيين حديثي التخرج على أهمية المشاركة في البرنامج الذي يستمر ستة أيام بالدوحة.

وقال المهندس علي تقي إن سبب مشاركته في مسابقة بذور المستقبل هو للاستفادة من الخبرات الموجودة بالمسابقة بهدف تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي خاصة أن هذه التقنية ستساهم في بناء بنية تحتية حديثة تنقل الكويت الى مستوى متقدم.

وذكر تقي أن المساهمة في تطوير مشاريع تهتم بتقنية الذكاء الصناعي تتوافق مع رؤية الكويت المستقبلية مؤكدا في ذات الوقت ان العمل على مشاريع فعالة وذات تقنية حديثة يساهم في رفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل الدولية.

من جهتها قالت المهندسة منار السعيد في تصريح مماثل ل(كونا) إنها شاركت في برنامج بذور المستقبل مع عدد من الزملاء من جامعة الكويت والجامعات الخاصة بالكويت من اجل العمل على تطوير التقنية الحديثة بالكويت مشيرة إلى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تطوير الانسان والمجتمعات التي يعيش فيها.

وقالت السعيد ان البرنامج يشمل عددا من المنافسات بمشاركة دول عدة خليجية واسيوية موضحة أن الفرق المتصدرة في مسابقة (هواوي) ستتأهل الى المرحلة القادمة في الامارات.

وذكر المهندس سليمان امان في تصريح مماثل ان المشاركة في البرنامج التابع لشركة (هواوي) تركز على تطوير وتحسين المهارات العلمية والتقنية والحلول العلمية.

وأضاف ان البرنامج مهم اذ إنه يطور من مهارات المشاركين ويعرفهم على أحدث التقنيات المتطورة من خلال التنافس مع عدد من المشاركين في البرنامج من مختلف الدول العربية والخليجية والاسيوية معربا عن أمله في الوصول للمرحلة المقبلة في الامارات العربية المتحدة.

وبدورها قالت المهندسة زين المباركي في تصريح مماثل إن البرنامج يهدف إلى التعرف على تقنية الذكاء والتدرب عليها لمدة ستة أيام ثم في حال التأهل سننتقل إلى المرحلة القادمة في الامارات.

وذكرت ان تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين يصب في المصلحة العامة معربة عن سعادتها في تمثيل دولة الكويت في مثل هذه الفعالية والتطلع لمعرفة اخر ما وصلت اليه التقنيات الحديثة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

ويعد البرنامج جزءا من برنامج المسؤولية الاجتماعية لشركة (هواوي) من خلال اختيار المواهب العالمية الشابة للتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفهم المهارات الرقمية لتطوير الصناعة.

ويتضمن البرنامج تدريبا مكثفا وقصير المدى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتخلله ورش عمل وزيارات ميدانية في قطر لعدد من المراكز والجهات العلمية للتعرف على التقنيات المبتكرة في مجال الاتصالات والرقمنة.

وتختتم الفعالية في قطر بتقديم الفرق المشاركة مشاريعهم في حين يتأهل الفريق الفائز للمشاركة ضمن برنامج يشمل فرقا من دول العالم تستضيفه الامارات في الفترة ما بين 10 و16 سبتمبر الحالي.

وتدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للسنة السادسة على التوالي برنامج (بذور من أجل المستقبل) الذي يعتبر برنامجا عالميا تنظمه شركة (هواوي) ويستقطب المهتمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقبل انطلاق الفعالية بمدة زمنية تم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين من الكويتيين للبرنامج واختيار 10 منهم للمشاركة ضمن الفرق التي تمثل الدول العربية.

وتأسست شركة (هواوي) في عام 1986 وهي مملوكة بالكامل للقطاع الخاص ومقرها في مدينة (شنجن) الصينية وتعمل على توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاجهزة الذكية في أكثر من 170 دولة ومنطقة.