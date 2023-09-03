الداخلية: ضبط شبكة مكونة من 4 أشخاص تمتهن النصب الإلكتروني على الأشخاص

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في تكثيف البحث والتحري حول المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الادارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة مكافحة جرائم المال من ضبط شبكة مكونة من (4) أشخاص تمتهن النصب الإلكتروني على الأشخاص، وتم العثور على عدد من الأجهزة المستخدمة في عمليات النصب، كما تم العثور على كمية من الأدوية مع أحد المتهمين وتبين حصوله عليها بطرق غير مشروعة وبحوزته مواد يشتبه بأنها مخدرة، وتم احالة جميع المتهمين الى جهة الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة يحقهم.

المصدر وزارة الداخلية