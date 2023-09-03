هيئة “شؤون القصر” تنظم فعالية “العودة للمدارس” للمشمولين برعايتها

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر عن تنظيم فعالية بعنوان (العودة للمدارس) لتهيئة الطلاب المشمولين برعايتها للعودة لمدارسهم في مختلف المراحل الدراسية والأعمار من خلال كسر الحاجز النفسي وإزالة الشعور بالرهبة خاصة لدى الملتحقين الجدد بالمدارس.

وقال المدير العام للهيئة بالإنابة حمد البرجس في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الفعالية التي أقيمت في مجمع (360) تضمنت ارشادات التغذية السليمة وتنمية مهارات الرسم (التلوين) ونشاطات اللياقة البدنية وكيفية استخدام الأدوات المكتبية إضافة إلى توزيع هدايا خاصة بالمستلزمات المدرسية.

وأكد البرجس حرص الهيئة على تقديم خدمات توعوية متخصصة في مجالات التعليم والتأهيل وتتضمن توجيه الاسر وتزويدهم بإصدارات توعوية وإرشادية بشأن آليات التعامل الصحيح مع أبنائهم.

وذكر أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تحرص الهيئة على إقامتها لتقديم أفضل الخدمات وتلبي الاحتياجات للقصر المشمولين برعايتها.

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