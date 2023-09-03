فرنسا ستحظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن لمحطة (آر.تي.إل) الإذاعية اليوم الأحد إن فرنسا تعتزم حظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة.

وأضافت بورن “هذه قضية صحة عامة مهمة”، مشيرة إلى أن الحكومة تضع خططا لبرنامج وطني لمكافحة استخدام التبغ الذي قالت إنه يتسبب في 75 ألف حالة وفاة سنويا في فرنسا.

وأضافت أن مثل هذا النوع من السجائر الإلكترونية يولد عادات لدى الشبان يمكن أن تؤدي إلى إدمان التبغ.

غير أنها أكدت أن الحكومة لا تعتزم زيادة الضرائب على التبغ العام المقبل بعد زيادتها هذا العام.