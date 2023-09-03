“هيئة البيئة”: توقيع عقد تنفيذ وتشغيل جناح دولة الكويت في اكسبو الدوحة للبستنة

أعلنت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة والمفوض العام لمشاركة الكويت في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة سميرة الكندري اليوم الأحد توقيع عقد تنفيذ وتشغيل جناح دولة الكويت في المعرض الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.

وأكدت الكندري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب توقيع العقد حرص دولة الكويت على المشاركة في هذه المناسبة لأهمية الموضوع المطروح من قبل اللجنة المنظمة.

وقالت إن معرض (اكسبو الدوحة للبستنة) يشكل فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب الدول في مكافحة التصحر وجهود الجهات المهتمة بالبيئة والزراعة والاستفادة من خبراتها والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال مما يساعد في معالجة مشكلة التصحر والوصول إلى الاستدامة المنشودة.

وأشارت إلى العمل الدؤوب في إعداد الجناح الكويتي للوصول إلى مشاركة متميزة وفعالة تنقل جهود دولة الكويت في البستنة بشكل عام وموضوع مكافحة التصحر بشكل خاص وذلك من خلال محتويات الجناح المتعددة وتسليط الضوء على عدد من المشروعات المعنية وورش العمل المتخصصة.

وأكدت حرص الهيئة على الجانب التوعوي في مجالات البيئة المختلفة وإيصال الرسائل الصحيحة والمبنية على حقائق علمية إلى الجمهور وإلى النشء والأجيال القادمة من خلال تنظيم الفعاليات داخل الجناح.

يذكر أن معرض (اكسبو الدوحة 2023) للبستنة ينطلق في الثاني من اكتوبر المقبل ويستمر حتى مارس 2024 ويشارك فيه عدد من دولة العالم وسيقام المعرض في حديقة البدع على مساحة 7ر1 مليون متر مربع ومن المتوقع حضور نحو ثلاثة ملايين زائر من مختلف دول العالم.