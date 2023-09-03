الصحة تخاطب ديوان الخدمة المدنية بشأن إطلاق خدمة الحصول على إجازة مرضية بدون استشارة طبية

في إطار تواصل جهود ميكنة الخدمات الصحية، وتسهيلاً على المواطنين، خاطب معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ديوان الخدمة المدنية بشأن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة وهي الحصول على إجازة مرضية بدون استشارة طبية، عبر المنصات الإلكترونية.

وتأتي الخدمة الجديدة التي يستطيع الموظف من خلالها الحصول على الإجازة المرضية من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة الصحة دون مراجعة المركز الصحي، نظرا لوجود حالات لا تستدعي أن تكون الإجازة المرضية بعد استشارة طبية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على مراكز الرعاية الصحية الأولية أو الكوادر الطبية

في مختلف مناطق البلاد، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمة الصحية.

هذا وتضمنت مخاطبة معالي وزير الصحة لديوان الخدمة المدنية الإشارة إلى كتابه رقم 15 – 35 – 2023 المتضمن مقترح بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازات، والمتضمن إطلاق خدمة إنشاء إجازة مرضية بدون استشارة طبية، وذلك من خلال الوسائل الالكترونية المعتمدة من قبل الوزارة.

وحدد المقترح ضوابط منح الإجازة المرضية على النحو التالي:

إجازة براتب كامل لخمسة عشر يوما الأولى.

إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية.

إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة.

إجازة بدون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة.

كما اشترط المقترح ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف من خلال الوسائل الإلكترونية عن 3 أيام في الشهر.