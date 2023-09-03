سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

3 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح.

الوسوم
3 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

هيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين توقعان مذكرة تفاهم لتفادي ازدواجية الرقابة

3 سبتمبر، 2023

وزير الداخلية يوجه بتكثيف المتابعة الأمنية والتصدي بكل حزم لكل من يخالف القانون

3 سبتمبر، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى حاكمي سان مارينو بالعيد الوطني

3 سبتمبر، 2023

القوة البحرية تنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية بعد غد بمشاركة القوة الجوية

3 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى