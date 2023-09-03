بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 15.75 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 15.75 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 75ر15 نقطة ليبلغ مستوى 09ر6990 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 22ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر148 مليون سهم عبر 7868 صفقة نقدية بقيمة 6ر29 مليون دينار (نحو 2ر90 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 55ر48 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5644 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 85ر0 في المئة من خلال تداول 3ر70 مليون سهم عبر 3510 صفقات نقدية بقيمة 4ر8 مليون دينار (نحو 6ر25 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 49ر4 نقطة ليبلغ مستوى 66ر7690 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06ر0 في المئة من خلال تداول 3ر78 مليون سهم عبر 4358 صفقة بقيمة 12ر21 مليون دينار (نحو 4ر64 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 21ر71 نقطة ليبلغ مستوى 94ر5562 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر1 في المئة من خلال تداول 8ر44 مليون سهم عبر 2238 صفقة نقدية بقيمة 4ر7 مليون دينار (نحو 5ر22 مليون دولار).

وكانت شركات (امتيازات) و(المصالح ع) و(م الأعمال) و(وطنية م ب) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أعيان) و(بيتك) و(أرزان) و(عربي قابضة) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المساكن) و(أسمنت أبيض) و(تجاري) و(بيت الطاقة) الأكثر انخفاضا.