سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى حاكمي سان مارينو بالعيد الوطني

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى حاكمي سان مارينو بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة أليساندرو سكارانو وفخامة أديل تونيني حاكمي جمهورية سان مارينو الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامتهما موفور الصحة والعافية ولجمهورية سان مارينو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة أليساندرو سكارانو وفخامة أديل تونيني حاكمي جمهورية سان مارينو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلدهما وراجيا لفخامتهما دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.